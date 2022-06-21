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    Между Мелитополем и Крымом пустят поезд после восьмилетнего перерыва

    1895
    4 комментария

    Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом планируется запустить с 1 июля. Пока что речь идет о тестовом движении.

    О намерении вновь связать Мелитополь с полуостровом с помощью поезда 21 июля сообщил гендиректор «Мелитопольских железных дорог», цитирует его РИА Новости. Он отметил, что грузовые поезда уже курсируют, теперь пришла очередь пассажирских. Предварительно, в поезде будет 250 мест.

    Сообщение между Крымом и Мелитополем прекратилось 8 лет назад, когда полуостров был объявлен российским.

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    Комментарии (4)

    Васисуалий Лошков
    экскурсии на буровые вышки?
    Дежурный по объединению
    Нужно ведь как-то повышать наполняемость крiмских эллингов и 8-звёздочных отелей Уважаемых Людей!
    Денеб
    Пустить-то пустите.....а вот сколько он проживёт - вот вопрос!
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