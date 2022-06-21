Между Мелитополем и Крымом пустят поезд после восьмилетнего перерыва

Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом планируется запустить с 1 июля. Пока что речь идет о тестовом движении.

О намерении вновь связать Мелитополь с полуостровом с помощью поезда 21 июля сообщил гендиректор «Мелитопольских железных дорог», цитирует его РИА Новости. Он отметил, что грузовые поезда уже курсируют, теперь пришла очередь пассажирских. Предварительно, в поезде будет 250 мест.