Выхода нет. В Петербурге уполномоченный по правам человека посетила центр реабилитации без реабилитации

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посетила Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, расположенный в поселке Молодежное. Как выяснилось, подопечные живут в полной изоляции, а как таковой реабилитации там и в помине нет. Кроме того, учреждение все еще находится на карантине в связи с пандемией. Об этом 21 июня сообщается на сайте уполномоченного.

Раньше на территории центра располагался детский лагерь компании «Балтика». Инвалидам корпуса передали шесть лет назад. Планы были грандиозные — воспитанников должны были готовить к самостоятельной жизни. На деле же выяснилось, что их не выпускают даже за ворота, руководствуясь коронавирусными ограничениями. Введены они распоряжением директора, сняты тоже могут быть только по ее воле, но застать руководителя на месте омбудсмену не удалось — женщина в отпуске.

Среди «узников» есть и дееспособные люди. За все годы жизни в центре в самостоятельное плавание ушли только семь человек, при том что центр рассчитан на 120.