    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    2 м/с, сев

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd54.71eur57.46
    1 доллар = 55 рублейОдинокий отель в ИматреБунт на "Скорой"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Выхода нет. В Петербурге уполномоченный по правам человека посетила центр реабилитации без реабилитации

    859
    1 комментарий

    Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посетила Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, расположенный в поселке Молодежное. Как выяснилось, подопечные живут в полной изоляции, а как таковой реабилитации там и в помине нет. Кроме того, учреждение все еще находится на карантине в связи с пандемией. Об этом 21 июня сообщается на сайте уполномоченного.

    Раньше на территории центра располагался детский лагерь компании «Балтика». Инвалидам корпуса передали шесть лет назад. Планы были грандиозные — воспитанников должны были готовить к самостоятельной жизни. На деле же выяснилось, что их не выпускают даже за ворота, руководствуясь коронавирусными ограничениями. Введены они распоряжением директора, сняты тоже могут быть только по ее воле, но застать руководителя на месте омбудсмену не удалось — женщина в отпуске.

    Среди «узников» есть и дееспособные люди. За все годы жизни в центре в самостоятельное плавание ушли только семь человек, при том что центр рассчитан на 120.

    Печальнее всего дело, по словам Агапитовой, обстоит с трудовой реабилитацией. По сути ее нет. Из 97 проживающих 43 являются дееспособными, а трудоустроены только шесть. Тренировочные квартиры и мастерские только в планах, а на кухнях и в теплицах никаких следов деятельности замечено не было.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Hmyr’
    Когда государству наплевать на своих граждан, происходят вот такие вещи. Контроля нет, потому что, не нужен. Судя по всему, действуют договоренности с руководством: вы изолируете тех, кто нам не интересен, а мы закрываем на всё глаза. Зато прорываемся куда-то постоянно…
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close