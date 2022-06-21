Семеро «Бегловых» тянут канат в парке Есенина. Руководят ими две женщины

В парке Есенина возле метро «Дыбенко» читатели «Фонтанки» 21 июня заметили необычную сцену. Молодые люди в масках с портретом губернатора Петербурга Александра Беглова перетягивали канат.

Читатель «Фонтанки» отметил, что процесс снимали на видео, а дирижировали процессом две девушки. Судя по озвученному молодым людям сценарию, процесс перетягивания каната должен был символизировать делёжку денег, во время съёмок видео звучали фамилии Зеленский и Путин.



Очевидец также отметил, что для сценки, видимо, планировали использовать лопаты — они были поставлены к дереву рядом с местом съёмок. Также из реквизита у «Бегловых» и их руководительниц оказались пластиковые стулья и рюкзак курьера.