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    Семеро «Бегловых» тянут канат в парке Есенина. Руководят ими две женщины

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    1 комментарий

    В парке Есенина возле метро «Дыбенко» читатели «Фонтанки» 21 июня заметили необычную сцену. Молодые люди в масках с портретом губернатора Петербурга Александра Беглова перетягивали канат.

    читатель «Фонтанки»

    Читатель «Фонтанки» отметил, что процесс снимали на видео, а дирижировали процессом две девушки. Судя по озвученному молодым людям сценарию, процесс перетягивания каната должен был символизировать делёжку денег, во время съёмок видео звучали фамилии Зеленский и Путин.

    Очевидец также отметил, что для сценки, видимо, планировали использовать лопаты — они были поставлены к дереву рядом с местом съёмок. Также из реквизита у «Бегловых» и их руководительниц оказались пластиковые стулья и рюкзак курьера.

    Ролики в подобном стиле ранее снимало движение «Молодой Петербург». Они уже делали аналогичные видео, в том числе и в масках с портретом губернатора, и даже с перетягиванием каната. Представители движения регулярно критикуют главу города, порой совпадая по темам с теми, что поднимают медиа, связанные с Евгением Пригожиным.

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    Комментарии (1)

    Олимпиец
    Если бы не Фъ, то и дело до этих клоунов ни кому не было?
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