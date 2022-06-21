На улице Зайцева в Петербурге вода вырвалась из-под земли и помыла автомобили

Мощный прорыв в Кировском районе Петербурга попал на видео 21 июня. На кадрах фонтан не ниже деревьев бьет из-под земли, а вода заливает припаркованные автомобили.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что технологическое нарушение на Зайцева, 6, было обнаружено в ходе испытания сети на плотность и прочность. На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организуются ремонтные работы.
В зоне дефекта оказался автомобиль без видимых признаков повреждений. В компании заверили, что весь реальный ущерб будет возмещен.