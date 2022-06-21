Минтруд России заявил о росте безработицы. Главное о санкциях и спецоперации за 21 июня

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что санкционное давление сказывается на рынке труда Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 21 июня.

Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали за 103 миллиона долларов Нобелевскую медаль прошлогоднего лауреата Нобелевской премии мира, редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 миллиона долларов. Торги провел американский аукционный дом Heritage Auctions, имя покупателя неизвестно.

Вырученные средства передадут ЮНИСЕФ, деньги пойдут на помощь семьям украинских беженцев. Госдума легализовала параллельный импорт

Государственная дума приняла закон о легализации параллельного импорта. Он позволит продавать товары в обход запретов со стороны производителей — теперь продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера.



— Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подробнее о том, как работает схема параллельного импорта, мы рассказывали в этом материале. Глава Еврокомиссии предложила снизить температуру отопления Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию elDiario заявила, что, если снизить температуру отопления в домах на два градуса, ЕС сможет заместить поставки газа по «Северному потоку». Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отметила, что необходимо изучить возможность полной реформы рынка электроэнергии:

— Сегодня цена на газ определяет цену на электроэнергию, хотя электроэнергию подпитывают гораздо более дешевые возобновляемые источники энергии, а цены на газ зашкаливают. Поскольку в ближайшем будущем цены на газ существенно не снизятся, мы сомневаемся, правильно ли, что он определяет цену на электроэнергию в Европе.

В середине июня «Газпром» объявил, что снижает прокачку газа в Европу по «Северному потоку». Власти Германии назвали это решение политическим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема в санкциях — из-за них страдает механическая инфраструктура этого трубопровода.

SIM-карты будут платными Российские мобильные операторы начали брать плату за SIM-карту при заключении контракта на услуги связи. Как сообщает «Коммерсантъ», у «МегаФона» и его дочки Yota она стоит 50 рублей, аналогичную цену планирует установить «Билайн», МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 — 1 августа. Ранее операторы предоставляли симку бесплатно при заключении договора. По информации издания, себестоимость SIM-карт выросла в 3,5 раза из-за перехода от закупок у западных производителей на китайские поставки.

Также стало известно, что Tele2 разом повысил цены на безлимитные тарифы почти вдвое — с 450 до 750 рублей. Представитель компании, владеющей брендом, заявил РБК, что «большинству абонентов безлимитов нужен вполне конкретный объём трафика, а открытая линейка тарифов Tele2 позволяет удовлетворить потребности клиентов в разных объемах мобильного интернета». В конце марте Минцифры рекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов в связи с неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования.

Из-за санкций в России выросло число безработных Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что санкционное давление сказывается на рынке труда. Он сообщил об этом во время своего выступления на расширенном заседании Комитета Совфеда по социальной политике. По словам министра, во многом это давление оказывают компании с иностранным участием, ряд из которых прекратили работу в России и уволили свой персонал. Он отметил, что с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных было низким, но в июне центры занятости стали регистрировать больше безработных.

Роскомнадзор заблокировал The Telegraph Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт британского издания The Telegraph. Как сообщает РИА Новости, основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции на территории Украины. The Telegraph — известное британское издание, основанное в 1855 году. Это одна из наиболее популярных и многотиражных газет в Великобритании, сайт издания был запущен в 1994 году.