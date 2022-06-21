Путин назвал обновление сетей ключом к решению проблем ЖКХ

Общий износ сетей ЖКХ в России — свыше 40%. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во вторник во время заседания президиума Государственного совета.
«Отсюда неэффективность и потери, которые в конечном счете ложатся на предприятия и на граждан. Мы принимали здесь много решений, искали оптимальную экономическую модель, в том числе по работе с управляющими компаниями. <...> Как показала жизнь и, думаю, что главы регионов со мной согласятся, мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой обветшавшей инфраструктуре», — сказал глава государства 21 июня.
По его словам, если «трубы гнилые», ничего принципиально не изменится, ключ к решению системных проблем в ЖКХ — масштабное обновление сетей и другой инфраструктуры. Это, добавил он, поможет сделать тарифы предсказуемыми и понятными для граждан. «Вот почему, как вы знаете, предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Её главная суть — консолидировать, привлечь сюда солидные инвестиции. Их объём должен быть увеличен в разы. При этом в стране производится всё, что необходимо для замены изношенных сетей. Металл, техника, отечественное оборудование и материалы», — отметил президент.
По данным на 2021 год, 28% теплосетей в Петербурге не ремонтировали более 25 лет. В 2020-м специалисты починили 250 км труб, что, по заявлениям Смольного, дало результат: с начала отопительного сезона количество дефектов снизилось на 7%.