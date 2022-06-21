Путин назвал обновление сетей ключом к решению проблем ЖКХ

Общий износ сетей ЖКХ в России — свыше 40%. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во вторник во время заседания президиума Государственного совета.

«Отсюда неэффективность и потери, которые в конечном счете ложатся на предприятия и на граждан. Мы принимали здесь много решений, искали оптимальную экономическую модель, в том числе по работе с управляющими компаниями. <...> Как показала жизнь и, думаю, что главы регионов со мной согласятся, мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой обветшавшей инфраструктуре», — сказал глава государства 21 июня.