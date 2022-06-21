Как без русских выживает один маленький финский отель и почему «лечебных» приглашений не будет

Финский отельер рассказал, как на самом деле выживают без русских отели в приграничных районах Суоми и почему в этой стране не cможет запуститься конвейер «лечебных» приглашений, как в Эстонии.



Фото: wikimedia.org/CC0 Поделиться Поделиться





Петр Жабин перебрался в Иматру из Москвы 9 лет назад. Начальник юридического департамента столичного банка давно присматривался к отельному бизнесу. Серьезно выбирал между Подмосковьем, Крымом (говорит, что бог миловал), но в итоге сердце покорила спокойная, чистая и безопасная Финляндия, в которую он с женой и тремя детьми приехал в гости к брату. Открытие бизнеса, которое обеспечивало хотя бы одно рабочее место для члена семьи, давало возможность переехать и в перспективе получить гражданство.



Изучив потоки через пограничный пункт в Светогорске, решил было развиваться в Иматре. Глаз упал на здание бывшей медсанчасти, которую фирма, управляющая государственной недвижимостью, продавала в составе большого имущественного комплекса через посредника — риелторскую компанию. Со скидкой цена за историческое здание вышла около 130 тысяч евро. На дворе был 2013 год.

После ремонта появился отель Immalanjärvi на девять номеров, вместимостью до 30 человек. Дела шли хорошо — летом средняя загрузка приближалась к 80%, большая часть постояльцев были русскими. После спада из-за «крымской весны» ситуация почти восстановилась, и бизнес благополучно дожил до пандемии. И вот тогда начались по-настоящему трудные времена. Конкуренты закрывались, меняли владельцев, а Петр прошёл путь от страха до осторожной надежды.



«В данный момент, спустя два года, я буквально по пальцам могу пересчитать россиян, которые приезжали к нам на ночлег. И точно эти люди едут не с целью отдыха. Обычно они едут «перекантоваться» на пути на север, в свои коттеджи, или же решить какие-то частные вопросы», — отметил Петр.

Другие иностранцы добираются на восточную границу Финляндии редко. Хотя и бывают исключения. На днях гостила группа шведских студентов из архитектурного университета.

По словам Петра, он единственный сотрудник своего отеля. Денег хватает, только чтобы покрывать коммунальные расходы и платить себе самую минимальную зарплату, за гранью финских мерок.



«Загрузка сейчас совсем не может быть квалифицирована как бизнес. Пока это просто поддержание здания в нормативном состоянии и выплата минимальной зарплаты самому себе. А еще весной 2020-го было ощущение, что если не откроют границы, то всё будет очень плохо. Но страхи, что всё пропало и отель обанкротится, в итоге не оправдались. Помощь государства помогла остаться на плаву — Финляндия частично компенсировала выпадающие доходы, платила около 700 евро в месяц и делала транши по 2 000 евро от казначейства», — рассказал «Фонтанке» отельер.



Несмотря на то, что ковид вроде бы закончился, будущее по-прежнему туманно. Открытие границы с Россией только на одну половину едва ли кому-то поможет. По словам Петра, в отличие от Эстонии, где уже налажена выдача лечебных приглашений от СПА-отелей и врачей, в Финляндии на это, скорее всего, не пойдут в силу менталитета.

«Надо делать скидку, что у финнов другая культура. Эстония — бывшая часть Советского Союза, и люди застряли где-то там ментально. Если финскому предпринимателю предложить так покривить душой и выдать приглашение на «лечение»… то ему долго придется даже просто объяснять, зачем это нужно. Я думаю, что Финляндия будет последней, кто начнет делать такие приглашения».



На турпоток влияет и сложный внешний фон последних месяцев. Хотя русским, по словам Петра, даже на своих машинах в Иматре вряд ли что-то угрожает.

«Напряжение, которое накопилось в обществе, у взрослого населения никак не материализуется в вандальные действия, — отметил он. — Другое дело подростки».

Молодежь, по наблюдениям Жабина, очень сильно расслабилась за время ковидных ограничений без кружков и секций. Например, был случай, когда коляску для инвалидов на парковке возле магазина перевернули из хулиганских побуждений. Немыслимая в прошлом для местных шалость. В СМИ уже бьют тревогу, город призывают сохранять лицо.



А еще в Иматру прибывают украинские беженцы, которых расселяют по квартирам, и насчет их отношения и поведения в будущем никто гарантий не даст.

«Как известно, количество перерастает в качество. Люди, которые приехали только сегодня, пока осматриваются. Но те, кто здесь уже 2–3 месяца, вполне могут считать этот город чуть ли не своим. И если они будут видеть больше машин с русскими номерами, то исключить инцидентов нельзя. Однако надо признать, что разговоры об этом пока не более чем спекуляции», — отметил Петр.



По его словам, в русском сообществе Иматры есть как сочувствующие российской спецоперации, так и категорически несогласные. Но никто из россиян на родину, несмотря на взгляды, уезжать не спешит и даже не рассматривает такой вариант, как бы ни было трудно.

«Даже в ковидное время. Даже с учетом, что всё плохо, обратно не вернулся никто из моих знакомых. Держатся. Почему? Если в двух словах, то появляется важное ощущение размеренности и предсказуемости — к тебе никто не лезет, не нарушает границ твоего личного пространства. Ты свободный человек. Чтобы это почувствовать, надо сначала здесь пожить», — резюмировал Петр.



Илья Казаков, «Фонтанка»

