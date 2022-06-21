Путин дал два года, чтобы избавиться от замороженных строек

Президент России заявил, что строительство ранее замороженных объектов следует поэтапно завершить за полтора-два года. Такую задачу он поставил во вторник во время заседания президиума Государственного совета.

«Ещё одна конкретная задача — поэтапно за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно наконец соответствующим образом выстроить работу, предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если это требуется. Мы всегда договаривались, даже в самых сложных условиях, что можно не начинать что-то заново, но начатое нужно завершать», — сказал глава государства 21 июня.