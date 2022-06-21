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    Путин дал два года, чтобы избавиться от замороженных строек

    2201
    15 комментариев

    Президент России заявил, что строительство ранее замороженных объектов следует поэтапно завершить за полтора-два года. Такую задачу он поставил во вторник во время заседания президиума Государственного совета.

    «Ещё одна конкретная задача — поэтапно за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно наконец соответствующим образом выстроить работу, предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если это требуется. Мы всегда договаривались, даже в самых сложных условиях, что можно не начинать что-то заново, но начатое нужно завершать», — сказал глава государства 21 июня.

    Ситуацию с недостроем президент назвал «закопанными деньгами», не давшими результата. Подобные замершие стройплощадки, по его словам, создают гражданам неудобства и совсем не украшают облик городов и населённых пунктов.

    Путин добавил, что положение дел в строительстве из-за санкций осложнилось, но необходимо искать возможности не терять темпов развития этой отрасли, в том числе поддерживать отечественных производителей стройматериалов. Он отметил, что их доля на рынке должна быть доведена до 95%.

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    Комментарии (15)

    252674901
    Через два года срок обнулит.
    Гриб
    А можно вообще избавиться от строек?
    BK777
    Например, в Еревана полгорода недострой. И все живут в радости.
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