Рядом с бумажным комбинатом под Выборгом рыбаки «выкидывают трупы». В заливе умирает рыба

Сомнительный улов достался рыбакам из поселка Советский на берегу Финского залива. Во всех сетях рыба оказалась мертвой.
О гибели рыбы 21 июня пишет 47news. Рыбаки проверяли сети в минувшие выходные. По их словам, на берегу пришлось закопать сотни килограммов мертвечины, а общее положение они характеризовали так: «Тонны, тонны рыбы — вся дохлая. Вот, один линек выжил».
По словам местных жителей, подобную картину наблюдать им приходится не первый раз, такое бывает 3–4 раза за год. На погоду сетовать не приходится, жары не было, температура воды около 12 градусов.
В разговорах фигурирует целлюлозно-бумажный комбинат, он стоит на окраине поселка Советский. Очистные сооружения, по словам жителей, соединяются с заливом речкой. Связаться с ОАО «Выборгская целлюлоза» изданию оперативно не удалось.