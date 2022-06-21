В Кировском районе спасли утят, упавших в речной коллектор. Их выдал писк

В коллектор — часть канализационной системы реки Новой в районе улицы Солдата Корзуна упали утята. Прохожий услышал их писк, позвонил специалистам, и птиц спасли.
Бдительный гражданин позвонил в комитет по природопользованию, а на место выехали сотрудники СПб ГКУ «Ленводхоз». Как сообщает 21 июня пресс-служба учреждения, с утятами все в порядке, они вернулись к семье.
Чтобы обезопасить водоплавающих птиц, на сооружение еще в мае установили сетки с маленькими отверстиями. Утром крупный мусор повредил сетку, и утят унесло в отверстие.