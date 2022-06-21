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    В Кировском районе спасли утят, упавших в речной коллектор. Их выдал писк

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    1 комментарий

    В коллектор — часть канализационной системы реки Новой в районе улицы Солдата Корзуна упали утята. Прохожий услышал их писк, позвонил специалистам, и птиц спасли.

    Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»
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    Бдительный гражданин позвонил в комитет по природопользованию, а на место выехали сотрудники СПб ГКУ «Ленводхоз». Как сообщает 21 июня пресс-служба учреждения, с утятами все в порядке, они вернулись к семье.

    Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»
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    Чтобы обезопасить водоплавающих птиц, на сооружение еще в мае установили сетки с маленькими отверстиями. Утром крупный мусор повредил сетку, и утят унесло в отверстие.

    Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»
    Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»

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    Комментарии (1)

    vfhbr
    Молодцы!!! Спасибо за добрую новость, такие сейчас редкость.
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