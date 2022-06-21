На дамбе Петербурга ограничат движение на день из-за датчиков

Работы на дамбе Петербурга на девять часов потеснят водителей на внешнем кольце 22 июня. Там будут менять датчики системы превышения габаритов.

С 9:00 до 18:00 среды на финской стороне дамбы, на участке со 126-го по 124-й километр внешнего кольца КАД, будут попеременно ограничивать движение по полосам. Об этом 21 июня предупреждает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга.



Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло, разметкой, знаками и ограждениями и не превышать скорость.