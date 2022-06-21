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    Метровый «боеприпас» нашел рабочий во время ремонта квартиры в Приморском районе

    1901
    1 комментарий

    Страху натерпелся мужчина, который делал ремонт в квартире на Стародеревенской улице. В углу туалетной комнаты он нашел боеприпас, высотой ему по пояс.

    Фото: Пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области
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    Взрывотехников ОМОНа Росгвардии в Приморский район вызвали около 10:20 утра, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Звонок сделал хозяин квартиры, которому в ужасе звонил рабочий. Ремонт до приезда специалистов остановили.

    Взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии, осмотрев предмет, идентифицировали его как макет 30-миллиметрового артиллерийского снаряда, не представляющий опасности.

    Он был изъят для утилизации.

    Фото: Пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области

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    Комментарии (1)

    Zdobsi
    А что так не видно, что это не настоящий снаряд? По фото по окраске. Ну не видел человек макетов снарядов, нда.
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