Метровый «боеприпас» нашел рабочий во время ремонта квартиры в Приморском районе

Страху натерпелся мужчина, который делал ремонт в квартире на Стародеревенской улице. В углу туалетной комнаты он нашел боеприпас, высотой ему по пояс.
Взрывотехников ОМОНа Росгвардии в Приморский район вызвали около 10:20 утра, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Звонок сделал хозяин квартиры, которому в ужасе звонил рабочий. Ремонт до приезда специалистов остановили.
Взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии, осмотрев предмет, идентифицировали его как макет 30-миллиметрового артиллерийского снаряда, не представляющий опасности.
Он был изъят для утилизации.