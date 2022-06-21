Самолет из Петербурга в Самаре на второй круг отправили суслики

Покружить над Самарой пришлось борту авиакомпании «Россия», который прилетел в аэропорт Курумоч из Петербурга. Причиной стала миграция сусликов.
О приземлении, которое пошло не совсем по плану, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе авиакомпании. Рейс 6233 вылетел из Петербурга вовремя, полет прошел благополучно. Но при заходе на посадку оказалось, что полоса занята. На дорогу вышло семейство сусликов — у них пора миграции. Со второго раза все прошло благополучно, борт сел с небольшим опозданием, на 20 минут.