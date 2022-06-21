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    За убийство неугодного журналиста в Сибири срок получил бизнесмен, который нанял в киллеры подростка-сироту

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    2 комментария

    К длительному сроку приговорен сибирский бизнесмен, который договорился с экс-депутатом и заказал убийство редактора местной газеты. Стрелял несовершеннолетний.

    За убийство, передачу оружия и вовлечение ребенка в преступление к 17 годам колонии приговорен бизнесмен Николай Горюнов. Как 21 июня пишет портал NGS24, осужденного беспокоили публикации в газете Минусинска «ТОН-М», а именно материалы главного редактора Дмитрия Попкова. Он писал про коррупцию и политику района. Был и второй недовольный деятельностью редакции — бывший депутат Минусинского райсовета Иса Хашиев. По версии обвинения, задумав убийство Попкова, Горюнов привлек подростка Виктора Шестакова, который воспитывался в детдоме.

    24 мая 2017 года журналист с друзьями отдыхал на даче, компания парилась в бане. Когда все ушли в парилку, а Попков остался в комнате отдыха, Шестаков выстрелил из пистолета с глушителем не менее шести раз. Друзья нашли главреда уже без признаков жизни.

    Вдове журналиста пришлось обращаться напрямую к главе СК Александру Бастрыкину чтобы расследование сдвинулось с мертвой точки.

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    Комментарии (2)

    252674901
    В России свободу слова регулируют пистолетом, гарант помалкивает.
    Михаил Петров-Водкин
    Детские дома являются отличной кузницей кадров для уголовного мира.
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