За убийство неугодного журналиста в Сибири срок получил бизнесмен, который нанял в киллеры подростка-сироту

За убийство, передачу оружия и вовлечение ребенка в преступление к 17 годам колонии приговорен бизнесмен Николай Горюнов. Как 21 июня пишет портал NGS24, осужденного беспокоили публикации в газете Минусинска «ТОН-М», а именно материалы главного редактора Дмитрия Попкова. Он писал про коррупцию и политику района. Был и второй недовольный деятельностью редакции — бывший депутат Минусинского райсовета Иса Хашиев. По версии обвинения, задумав убийство Попкова, Горюнов привлек подростка Виктора Шестакова, который воспитывался в детдоме.

К длительному сроку приговорен сибирский бизнесмен, который договорился с экс-депутатом и заказал убийство редактора местной газеты. Стрелял несовершеннолетний.

24 мая 2017 года журналист с друзьями отдыхал на даче, компания парилась в бане. Когда все ушли в парилку, а Попков остался в комнате отдыха, Шестаков выстрелил из пистолета с глушителем не менее шести раз. Друзья нашли главреда уже без признаков жизни.

Вдове журналиста пришлось обращаться напрямую к главе СК Александру Бастрыкину чтобы расследование сдвинулось с мертвой точки.