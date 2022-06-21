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    В квартире на юго-западе Петербурга сгорела комната, погиб мужчина

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    Днем 21 июня в квартире на проспекте Кузнецова загорелась комната. Она выгорела вместе с балконом, а на месте пожара нашли погибшего мужчину.

    О возгорании в корпусе 1 дома 25 стало известно около половины второго часа дня во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. На месте работали 19 спасателей и четыре единицы техники.

    На тушение пожара потребовалось меньше часа. В трехкомнатной квартире огонь уничтожил комнату площадью 20 квадратных метров.

    На месте обнаружен погибший мужчина. Причины ЧП устанавливаются.

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