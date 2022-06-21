Минобороны заявило об атаке на остров Змеиный и прокомментировало обстрел Зеленского в Лисичанске

О новой попытке овладеть островом Змеиный Вооружёнными силами Украины сообщили 21 июня в Минобороны РФ. По словам официального представителя военного ведомства России, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, массированная атака на остров украинской стороной была предпринята около 5 часов утра во вторник.

По данным Минобороны РФ, в воздушном налёте было задействовано более 15 украинских беспилотников, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2». Также в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российские ПВО зафиксировали на больших высотах американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4. В свою очередь, ракетные и артиллерийские удары по острову наносились баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.

В результате боя, как отметили в Минобороны РФ, все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены.



Также российская сторона прокомментировала информацию о якобы тайной поездке президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. В Минобороны РФ отметили, что группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. Командир 57-й механизированной бригады ВСУ, как утверждают в МО РФ, просил командование группировкой доложить обстановку Генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому, который, по данным украинской стороны, под прикрытием прибыл в город, где якобы подвергся обстрелу. Эта информация не соответствует действительности, заверили в российском военном ведомстве.

