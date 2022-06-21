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    Суд отправил в колонию на пять месяцев мужчину за самую бессмысленную кражу

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    2 комментария

    Кировскому районному суду так и не удалось узнать о причинах кражи из частного дома в садоводстве «Кировец-1». Задержанный за хищение мужчина просто бросил вещи другу и ушел.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня, дверь в домик подсудимый Александр Коробков взломал днем 19 марта. Он вынес оттуда пневматическую винтовку Baikal, оптический прицел, пять ножей, семь десятков свинцовых пуль, две бутылки коньяка и три банки с детским питанием.

    После этого он зашел к знакомому, оставил у него вещи, ушел и не вернулся.

    Прождав неделю, мужчина отнес вещи в полицию. После чего вора задержали.

    Подсудимый вину признал в полном объеме. В суде сказал, что объяснить свой поступок не может.

    Приговором ему назначен срок в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев в колонии общего режима.

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    Комментарии (2)

    footballer13
    "демь десятков".
    "Задержанный мужчина в суде сказала".
    Вы там в преддверии АП закупаться впрок уже начали, что ли?
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