Суд отправил в колонию на пять месяцев мужчину за самую бессмысленную кражу

Кировскому районному суду так и не удалось узнать о причинах кражи из частного дома в садоводстве «Кировец-1». Задержанный за хищение мужчина просто бросил вещи другу и ушел.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня, дверь в домик подсудимый Александр Коробков взломал днем 19 марта. Он вынес оттуда пневматическую винтовку Baikal, оптический прицел, пять ножей, семь десятков свинцовых пуль, две бутылки коньяка и три банки с детским питанием.
После этого он зашел к знакомому, оставил у него вещи, ушел и не вернулся.
Прождав неделю, мужчина отнес вещи в полицию. После чего вора задержали.
Подсудимый вину признал в полном объеме. В суде сказал, что объяснить свой поступок не может.
Приговором ему назначен срок в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев в колонии общего режима.