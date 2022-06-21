Суд отправил в колонию на пять месяцев мужчину за самую бессмысленную кражу

Кировскому районному суду так и не удалось узнать о причинах кражи из частного дома в садоводстве «Кировец-1». Задержанный за хищение мужчина просто бросил вещи другу и ушел.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня, дверь в домик подсудимый Александр Коробков взломал днем 19 марта. Он вынес оттуда пневматическую винтовку Baikal, оптический прицел, пять ножей, семь десятков свинцовых пуль, две бутылки коньяка и три банки с детским питанием.

