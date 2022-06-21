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    Полицейская доставка. Сбитый лисенок более 800 километров проехал в машине полиции, чтобы попасть к врачам на Сахалине

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    2 комментария

    Полицейские на Сахалине организовали доставку пострадавшего в ДТП лисенка в медицинское учреждение. Добираться до него нужно было более 800 километров.

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
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    В телеграм-канале группы Фонда защиты природы и окружающей среды «Зелёный Сахалин» опубликовали просьбу о срочной помощи в перевозке лисёнка, пострадавшего в ДТП, из Охи в Южно-Сахалинск для дополнительной операции и реабилитации, сообщает 21 июня «МВД Медиа». Первым на сообщение откликнулся начальник отдела МВД РФ по городскому округу Охинский полковник полиции Максим Парыгин и организовал перевозку пострадавшего животного в областной центр.

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
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    В воскресенье, 19 июня, трое сотрудников полиции отправились в служебную командировку вместе с лисом. Малышу предстояло преодолеть более 800 километров дороги. В Южно-Сахалинске полицейские передали лисенка в фонд «Зелёный Сахалин». Ему сделали рентген, чтобы определить, травмировано ли что-то еще, кроме лапы. Выяснилось, что у лисенка двойной перелом плечевой кости со смещением — его ждет долгий путь к выздоровлению.

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

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    Комментарии (2)

    ProstoZloy
    "трое сотрудников полиции отправились в служебную командировку вместе с лисом"
    Интересно, каким законом или приказом допускаются подобные поездки за счет налогоплательщиков? Тем более, что на вызовы для исполнения своих прямых обязанностей полицейских часто не дозваться.
    Карабас Барабас
    Добрые люди.
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