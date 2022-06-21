Полицейская доставка. Сбитый лисенок более 800 километров проехал в машине полиции, чтобы попасть к врачам на Сахалине

Полицейские на Сахалине организовали доставку пострадавшего в ДТП лисенка в медицинское учреждение. Добираться до него нужно было более 800 километров.
В телеграм-канале группы Фонда защиты природы и окружающей среды «Зелёный Сахалин» опубликовали просьбу о срочной помощи в перевозке лисёнка, пострадавшего в ДТП, из Охи в Южно-Сахалинск для дополнительной операции и реабилитации, сообщает 21 июня «МВД Медиа». Первым на сообщение откликнулся начальник отдела МВД РФ по городскому округу Охинский полковник полиции Максим Парыгин и организовал перевозку пострадавшего животного в областной центр.
В воскресенье, 19 июня, трое сотрудников полиции отправились в служебную командировку вместе с лисом. Малышу предстояло преодолеть более 800 километров дороги. В Южно-Сахалинске полицейские передали лисенка в фонд «Зелёный Сахалин». Ему сделали рентген, чтобы определить, травмировано ли что-то еще, кроме лапы. Выяснилось, что у лисенка двойной перелом плечевой кости со смещением — его ждет долгий путь к выздоровлению.