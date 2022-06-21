Более 24 тысяч человек посетили студию для видеоблогеров в Петербурге

Среди гостей мобильной академии контента YAPPY Truck, работавшей 18 июня в пространстве «Севкабель Порт», были петербуржцы, гости города, участники ПМЭФ-2022, топовые блогеры и звезды.



Фото: Предоставлено пресс-службой Yappy Поделиться Поделиться





В день открытия YAPPY Truck прошел мастер-класс актрисы Анны Хилькевич по созданию и продвижению коротких видеороликов, раскрутке аккаунта. На мероприятии играли известные московские и питерские диджеи, выступили Анатолий Цой (TSOY) и рэпер ST (Александр Степанов), который представил премьеру трека «Живанши». Специальным гостем стал видеоблогер Гусейн Гасанов.



«Очень круто, что в России появилась YAPPY, отдельная соцсеть для коротких вертикальных видео, — отметил Гусейн Гасанов, который, кстати, размещает в ней контент каждые 2–3 дня. — Нам на самом деле не хватало такого приложения. Мне нравится, что пользователи могут делать коллаборацию со мной, а я с ними. Коллабы — это прямой контакт с аудиторией, то есть ты можешь сразу ответить на видео, получить реакцию. В целом приложение очень удобное. YAPPY постоянно обновляется, все работает стабильно, и я думаю, что будет становиться только лучше».



Напомним, что YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый контейнер, расписанный стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио- и видео-оборудованием, с помощью которого каждый желающий может снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными звездами.



Фото: Предоставлено пресс-службой Yappy Фото: Предоставлено пресс-службой Yappy Фото: Предоставлено пресс-службой Yappy Поделиться Поделиться





Инсталляции для создания вирусного контента располагались внутри и снаружи трака. Кроме того, на территории пространства «Севкабель Порт» работали площадка для мини-футбола, лаундж-зона и фуд-корт со специальным меню. Самые смелые попробовали себя в роли уличных художников, расписав граффити-стену.



Планируется, что мобильная академия контента побывает этим летом не только в Петербурге, но и в других российских городах: Твери, Казани, Нижнем Новгороде.

Материал подготовлен специально для Yappy.

