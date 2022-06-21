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    Мультимедийная заметка

    Более 24 тысяч человек посетили студию для видеоблогеров в Петербурге

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    Среди гостей мобильной академии контента YAPPY Truck, работавшей 18 июня в пространстве «Севкабель Порт», были петербуржцы, гости города, участники ПМЭФ-2022, топовые блогеры и звезды.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Yappy
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    В день открытия YAPPY Truck прошел мастер-класс актрисы Анны Хилькевич по созданию и продвижению коротких видеороликов, раскрутке аккаунта. На мероприятии играли известные московские и питерские диджеи, выступили Анатолий Цой (TSOY) и рэпер ST (Александр Степанов), который представил премьеру трека «Живанши». Специальным гостем стал видеоблогер Гусейн Гасанов.

    «Очень круто, что в России появилась YAPPY, отдельная соцсеть для коротких вертикальных видео, — отметил Гусейн Гасанов, который, кстати, размещает в ней контент каждые 2–3 дня. — Нам на самом деле не хватало такого приложения. Мне нравится, что пользователи могут делать коллаборацию со мной, а я с ними. Коллабы — это прямой контакт с аудиторией, то есть ты можешь сразу ответить на видео, получить реакцию. В целом приложение очень удобное. YAPPY постоянно обновляется, все работает стабильно, и я думаю, что будет становиться только лучше».

    Напомним, что YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый контейнер, расписанный стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио- и видео-оборудованием, с помощью которого каждый желающий может снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными звездами.

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    Инсталляции для создания вирусного контента располагались внутри и снаружи трака. Кроме того, на территории пространства «Севкабель Порт» работали площадка для мини-футбола, лаундж-зона и фуд-корт со специальным меню. Самые смелые попробовали себя в роли уличных художников, расписав граффити-стену.

    Планируется, что мобильная академия контента побывает этим летом не только в Петербурге, но и в других российских городах: Твери, Казани, Нижнем Новгороде.

    Материал подготовлен специально для Yappy.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Yappy

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