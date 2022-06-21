Группа «Эталон» получит 11,4 млрд рублей на проект в Омске

Первая очередь жилого квартала из 14 корпусов расположится на Волгоградской улице, на левом берегу Иртыша. В проекте предусмотрено 2711 квартир, общая реализуемая площадь — около 150 тыс. кв. м.

Группа «Эталон» получит 11,4 млрд рублей от «ДОМ.РФ» на строительство первой очереди своего проекта в Омске.

По данным портала «Наш.дом.рф» на 15 июня, в Омской области возводится около 370 тыс. кв. м жилья, из них более 70% — с использованием счетов эскроу.



— С помощью механизма проектного финансирования мы возведем микрорайон с благоустроенной территорией и всей необходимой инфраструктурой, — отметил вице-президент Группы «Эталон» по экономике и финансам Илья Косолапов. — Такие масштабные проекты требуют детальной проработки и больших ресурсов.

