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    На Тимуровской кошка нанизалась на забор. В клинику ее везли с куском решетки в боку

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    3 комментария

    Операцию по спасению кошки провели волонтеры и местные жители в Калининском районе Петербурга. Ситуация, в которую попало животное, шокировала даже спасателей.

    Видео: «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум»

    Необычная заявка поступила волонтерам спасательного отряда «Кошкиспас» вечером в воскресенье, 19 июня, рассказал 21 июня в группе «ВКонтакте» член отряда Андрей. На Тимуровской улице кошка умудрилась напороться на штырь. Спасатели прихватили болторез и помчались на вызов.

    Оказалось, что вход в подвал одного из домов был отгорожен решеткой с торчащими штырями. Кошка каким-то образом упала на нее, и один из штырей насквозь проткнул ей бок. «Вот фиг его знает, кто придумал над входом в подвал этот каменный век. А если человеку плохо станет? Промажет рукой и насадится точно так же, как и эта кошь. Сделали бы сплошную обрешетку и спали спокойно. Видимо, это оказалось слишком скучно», — возмущается Андрей.

    К приезду спасателей вокруг кошки уже столпились местные жители, но благоразумно не трогали животное. Изначально волонтеры собирались накрыть кошку, чтобы не пугалась, и аккуратно отрезать решетку вокруг нее, но при попытке срезать прутья ограждение само отвалилось от креплений с правой стороны. В итоге с посильной помощью местных жителей решетку обрезали и с другого края, и кошку прямо на ней, как на носилках, отнесли в машину и повезли в клинику.

    «Когда я забежал в клинику и попросил пару мужчин помочь принести кошку, народ слегка обалдел, ибо кошка — она же кошка и на фига там, кроме одного мужчины, еще пара? Но стоит отдать должное, пара смельчаков нашлись и после вопроса: «А не сожрет ли она нас всех?» и ответа: «Не должно, но краги дадим» — таки помогли донести искомое до холла клиники», — рассказывает волонтер.

    Кошку экстренно осмотрели, и хирург ловким движением освободил ее от решетки. «Врачи честно признались, что им приносили многое и в любом состоянии, но кусок забора с кошкой в качестве бонуса — мы таки сорвали пальму первенства», — добавил Андрей. После необходимых анализов, УЗИ и подготовки кошку прооперировали и зашили рану. К счастью, жизненно важные органы оказались не задеты. Долечиваться она отправится в более дешевый стационар с медицинским уходом.

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    Комментарии (3)

    DEMOMON
    Хорошая новость к котовторнику.
    Komarinsk2019
    И от меня спасибо спасателям! Кто жалеет животных, тот попадет в рай. А вовсе не другой :)
    Мillemelle
    спасибо всем, кто помог в этом деле!
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