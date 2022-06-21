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    В Пулково остановили туриста из Дубая. В его багаже лежал «Бенджамин Франклин»

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    Петербургские таможенники остановили мужчину, прилетевшего рейсом из Дубая с тысячами долларов. Из-за забывчивости ему грозит уголовная статья.

    В аэропорту Пулково гражданин выбрал «зелёный коридор», заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако при помощи рентгенаппаратов инспекторы выявили в его багаже сотни купюр, в том числе стодолларовых — с изображением Бенджамина Франклина. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

    Фото: СЗТУ
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    «Пассажир сообщил, что имеет при себе наличные денежные средства в размере более 84 тысяч долларов США, но забыл их задекларировать. По курсу ЦБ РФ на момент пересечения гражданином границы общая сумма ввозимой им валюты составила 84 810 долларов США, или 4 900 181,07 рубля РФ, что образует особо крупный размер», — сообщили в пресс-службе.

    На Пулковской таможне усмотрели признаки преступления по второй части статьи 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере»).

    Фото: СЗТУ

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