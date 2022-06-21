В Полюстрово откроется детский садик на 166 мест, а в Московском районе — на 295

Сразу два новых детских садика получили разрешения от Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию — один в Полюстрово, другой в Московском районе.

В Московском районе на Идрицкой улице откроется садик на 295 мест, который разместится на территории ЖК ЦДС «Московский». Садик рассчитан на детей от двух до семи лет в 15 группах — от ясельных до подготовительных к школе. Здесь предусмотрены залы для музыки и физкультуры, помещения для кружков, мастерская, шестиметровый бассейн-лягушатник, кабинет методиста, медицинский и пищевой блоки, административные и хозяйственные помещения.

Второй детский садик в ЖК ЦДС «Полюстрово» на Львовской улице будет совмещен с начальной школой на 100 мест. Сам садик сможет принять 165 детей от трех до семи лет в восьми группах. На первом этаже тоже есть бассейн-лягушатник, медицинский кабинет и пищеблок. На втором и третьем этажах находятся групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, комнаты для кружков, административные и хозяйственные кабинеты.



В здании начальной школы помимо классов и рекреаций есть библиотека, спортивный зал, медицинский блок и административные помещения.

