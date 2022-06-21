    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    2 м/с, сев

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.17eur58.8
    1 доллар = 55 рублейКогда будет КАД-2Где в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Полюстрово откроется детский садик на 166 мест, а в Московском районе — на 295

    323
    обсудить

    Сразу два новых детских садика получили разрешения от Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию — один в Полюстрово, другой в Московском районе.

    Предоставлено пресс-службой компании ЦДС
    Предоставлено пресс-службой компании ЦДС
    ПоделитьсяПоделиться

    В Московском районе на Идрицкой улице откроется садик на 295 мест, который разместится на территории ЖК ЦДС «Московский». Садик рассчитан на детей от двух до семи лет в 15 группах — от ясельных до подготовительных к школе. Здесь предусмотрены залы для музыки и физкультуры, помещения для кружков, мастерская, шестиметровый бассейн-лягушатник, кабинет методиста, медицинский и пищевой блоки, административные и хозяйственные помещения.

    Второй детский садик в ЖК ЦДС «Полюстрово» на Львовской улице будет совмещен с начальной школой на 100 мест. Сам садик сможет принять 165 детей от трех до семи лет в восьми группах. На первом этаже тоже есть бассейн-лягушатник, медицинский кабинет и пищеблок. На втором и третьем этажах находятся групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, комнаты для кружков, административные и хозяйственные кабинеты.

    В здании начальной школы помимо классов и рекреаций есть библиотека, спортивный зал, медицинский блок и административные помещения.

    На территории обоих садиков, как и положено, — игровые и спортивные площадки с газонами и резиновым покрытием, навесы с ящиками для игрушек, площадки для мероприятий, велопарковки и навесы для колясок и санок. Вход посторонних ограничен системами контроля доступа.

    Предоставлено пресс-службой компании ЦДС
    Предоставлено пресс-службой компании ЦДС

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close