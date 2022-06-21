Больше не в команде и без зарплаты. Бывший русский пилот «Формулы-1» подал в суд на американскую команду

Американская команда «Формулы-1» Haas, в которой выступал Никита Мазепин, до сих пор не закрыла перед ним обязательства, несмотря на расторжение контракта. Об этом спортсмен заявил в интервью РБК.

Пилот подал на команду в суд из-за задолженности по зарплате. О какой сумме идет речь, не уточняется.

«При расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате передо мной за 2022 год. И они до сих пор не выплатили ее», — заявил Мазепин (цитата по РБК). Мазепин был уволен из Haas буквально за несколько недель до старта нового сезона Formula-1. Он заявил, что с американской командой его связывали два независимых контракта. Разрыв соглашения с титульным спонсором, «Уралкалием», никак не мог повлиять на будущее пилота в команде.

Американская Haas приняла решение разорвать контракты и с гонщиком, и с титульным спонсором из-за событий на Украине. При этом команда отказалась вернуть «Уралкалию» 13 миллионов долларов, которые были получены до расторжения договора. Более того, американцы требуют еще 8,7 миллиона долларов.