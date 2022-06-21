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    Больше не в команде и без зарплаты. Бывший русский пилот «Формулы-1» подал в суд на американскую команду

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    1 комментарий

    Американская команда «Формулы-1» Haas, в которой выступал Никита Мазепин, до сих пор не закрыла перед ним обязательства, несмотря на расторжение контракта. Об этом спортсмен заявил в интервью РБК.

    Пилот подал на команду в суд из-за задолженности по зарплате. О какой сумме идет речь, не уточняется.

    «При расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате передо мной за 2022 год. И они до сих пор не выплатили ее», — заявил Мазепин (цитата по РБК).

    Мазепин был уволен из Haas буквально за несколько недель до старта нового сезона Formula-1. Он заявил, что с американской командой его связывали два независимых контракта. Разрыв соглашения с титульным спонсором, «Уралкалием», никак не мог повлиять на будущее пилота в команде.

    Американская Haas приняла решение разорвать контракты и с гонщиком, и с титульным спонсором из-за событий на Украине. При этом команда отказалась вернуть «Уралкалию» 13 миллионов долларов, которые были получены до расторжения договора. Более того, американцы требуют еще 8,7 миллиона долларов.

    Мазепин приводит в пример руководство «Формулы-1». По его словам, функционеры выплатили деньги «Росгонкам» за отмененный российский этап.

    Добавим, что Мазепин пришел в «королевские гонки» в 2021 году в возрасте 22 лет. Его партнером по команде был Мик Шумахер. Выступая на болидах старого образца, они заняли последнее и предпоследнее места в чемпионате.

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    Комментарии (1)

    275072673
    Еще одного депутаского сынка домой вставать с колен отправили.
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