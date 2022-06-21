Благотворительная регата собрала почти три миллиона рублей для детей с онкозаболеваниями

Благотворительная парусная регата, прошедшая в Петербурге, собрала более 2 800 000 рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями — подопечных фонда «свет.дети».

Это была четвёртая по счёту регата. Соревнования проходили на легендарных крейсерско-гоночных яхтах класса Л6. Впервые в регате участвовало сразу 11 команд. Представители бизнеса, молодёжи и медицинского сообщества вышли в акваторию Финского залива, несмотря на суровые погодные условия. Мощный ветер и ливень повлияли на исход соревнований, их пришлось завершить досрочно.

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«За пару дней до регаты у нас были сложные обсуждения, стоит ли нам вообще выходить в море. Прогноз погоды был очень суровым, ветер, не подходящий для таких соревнований. За день погода стала терпимее. Следуя нашему огромному опыту, мы решили пробовать. Однако благоприятное окно закрылось раньше, чем рисовали все погодные карты. Безопасность наших участников на первом месте. К сожалению, впервые у нас не получилось насыщенной гонки. Промокшие с головы до ног, даже за столь короткое время все соревнующиеся успели прочувствовать настоящую борьбу со стихией. Такие эмоции возможно испытать только в море», — поделился организатор благотворительной регаты и капитан яхты «Онега» Никита Бриллиантов.



За смелость и проявленный дух все команды получили одинаковое количество очков. Финал гонки определялся в фандрайзинговом результате: какая из команд привлечёт больше всего средств. Первое место в соревнованиях заняла команда Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток на яхте «Уссури», под руководством капитана Никиты Бриллиантова. Им удалось собрать 600 тысяч рублей. Второе место за командой «Газпром энергохолдинг индустриальные активы», которые выходили в море на яхте «Нептун» с капитаном Андреем Зырьяновым. Третье, почётное место заняла команда Space Team под руководством капитана Анатолия Булгакова, управлявшего яхтой «Лилия».



«Мы бьём рекорды. Все участники и зрители большие молодцы. Все прекрасно понимают, что погода от нас не зависит. И даже после досрочного завершения гонки борьба продолжилась в сборе средств. Мы превзошли прошлогодний результат на миллион рублей. Надеюсь, в следующем году погода будет на нашей стороне. Ведь у нас будет первый небольшой юбилей», — отметила директор благотворительного фонда «Свет» Юлия Божина.

