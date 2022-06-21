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    В отделе полиции Кировского района Петербурга мужчина пытался отнять табельное оружие у сотрудника

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    1 комментарий

    СК возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего петербуржца, который напал на сотрудника полиции в отделе.

    ЧП произошло в ночь на 19 июня в холле одного из отделов полиции Кировского района города, сообщает 21 июня пресс-служба петербургского СК. Мужчина сначала попытался отнять у сотрудника табельное оружие, а потом ударил его кулаком по лицу.

    По данным «Фонтанки», мужчину, гражданина Белоруссии, доставили в 64-й отдел полиции по подозрению в проникновении в машину. На полицейского он напал сзади и попытался его задушить, но сотрудник вырвался.

    Дебошира задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

    Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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    Комментарии (1)

    Гера-Фотич
    В Кировском отделе работают гуманные милиционеры! В наручники задержанных не заковывают!
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