Зацепера-рецидивиста сняли с поезда из столицы на Московском вокзале

22-летнего неработающего петербуржца встретили на перроне Московского вокзала сотрудники транспортной полиции. Он прокатился из столицы на поезде без билета и с опасностью для здоровья.
Мужчина ехал между вагонами высокоскоростного поезда «Москва —Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 21 июня. Он, как выяснилось, знаком полицейским: на протяжении шести лет парень занимается зацепингом и неоднократно привлекался за это к административной ответственности.
На этот раз с ним также провели профилактическую беседу и составили протокол за «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
За административное правонарушение на молодого человека наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.