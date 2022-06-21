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    Зацепера-рецидивиста сняли с поезда из столицы на Московском вокзале

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    22-летнего неработающего петербуржца встретили на перроне Московского вокзала сотрудники транспортной полиции. Он прокатился из столицы на поезде без билета и с опасностью для здоровья.

    Мужчина ехал между вагонами высокоскоростного поезда «Москва —Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 21 июня. Он, как выяснилось, знаком полицейским: на протяжении шести лет парень занимается зацепингом и неоднократно привлекался за это к административной ответственности.

    На этот раз с ним также провели профилактическую беседу и составили протокол за «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

    За административное правонарушение на молодого человека наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

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