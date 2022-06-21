Зацепера-рецидивиста сняли с поезда из столицы на Московском вокзале

22-летнего неработающего петербуржца встретили на перроне Московского вокзала сотрудники транспортной полиции. Он прокатился из столицы на поезде без билета и с опасностью для здоровья.



Мужчина ехал между вагонами высокоскоростного поезда «Москва —Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 21 июня. Он, как выяснилось, знаком полицейским: на протяжении шести лет парень занимается зацепингом и неоднократно привлекался за это к административной ответственности.

