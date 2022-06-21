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    Общественный транспорт Петербурга 22 июня остановят на минуту молчания. Ветеранов в этот день повезут бесплатно

    2030
    6 комментариев

    В годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня ветераны смогут ездить в метро и другом общественном транспорте Петербурга бесплатно. В середине дня наземный городской транспорт будет остановлен для минуты молчания.

    В 12:15 22 июня в Петербурге будет остановлено движение наземного городского пассажирского транспорта и объявлена минута молчания, сообщает 21 июня пресс-служба комитета по транспорту. Пассажиры метрополитена в это время услышат звук ленинградского метронома. Таким образом транспортный блок Петербурга почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

    «Участие в акции памяти для пассажирского транспорта пройдет согласно правилам дорожного движения», — добавляют в комитете.

    Ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, а также награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в годовщину предоставят право бесплатного проезда в метро и социальном наземном транспорте Петербурга. Чтобы им воспользоваться, нужно будет предъявить соответствующее удостоверение.

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    Комментарии (6)

    Дежурный по объединению
    Не много ли почести открытию импортозамещенного макдака?
    hedgehog_
    а почему только один раз, да еще и днем?
    даешь каждый час минуты стояния!
    Kezevo
    Суть такая ! Даёшь каждому ветерану квартиру к 300 летию победы....
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