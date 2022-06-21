Общественный транспорт Петербурга 22 июня остановят на минуту молчания. Ветеранов в этот день повезут бесплатно

В годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня ветераны смогут ездить в метро и другом общественном транспорте Петербурга бесплатно. В середине дня наземный городской транспорт будет остановлен для минуты молчания.
В 12:15 22 июня в Петербурге будет остановлено движение наземного городского пассажирского транспорта и объявлена минута молчания, сообщает 21 июня пресс-служба комитета по транспорту. Пассажиры метрополитена в это время услышат звук ленинградского метронома. Таким образом транспортный блок Петербурга почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
«Участие в акции памяти для пассажирского транспорта пройдет согласно правилам дорожного движения», — добавляют в комитете.
Ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, а также награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в годовщину предоставят право бесплатного проезда в метро и социальном наземном транспорте Петербурга. Чтобы им воспользоваться, нужно будет предъявить соответствующее удостоверение.