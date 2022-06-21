Канистра с бензином, угрозы сжечь машину и спор с женой. Как двое человек загорелись на дне рождения под Гатчиной

После несчастного случая в Гатчинском районе Ленобласти мужчина и его падчерица остались с серьезными ожогами. В истории фигурировали попытка пьяной езды, спор с женой и канистра с бензином.
О подробностях инцидента 21 июня пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ночь на 20 июня на участке в поселке Воскресенское отмечали день рождения жены пострадавшего. Он, 47-летний нетрезвый мужчина, захотел уехать оттуда на «Волге», но супруга не позволила — забрала ключи.
Гражданина это не остановило: он схватил канистру с бензином, стал ей размахивать и угрожать поджечь машину, если ему не отдадут ключи. Бензин расплескался, в том числе в костер, и пламя перекинулось на одежду мужчины. Его бросилась спасать 19-летняя падчерица, но и сама загорелась.
Пострадавших увезли на скорой с серьезными ожогами разных частей тела. Сообщалось, что девушка попала в реанимацию, а после инцидента проводится проверка.