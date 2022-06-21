Гранату нашли на чердаке дома в Сергиево, она оказалась боевой

Взрывотехники ОМОНа приехали в гости к владельцу частного дома в Красносельском районе. Он нашел на чердаке опасное.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 21 июня, в Лесной переулок в Сергиево специалистов вызвали накануне вечером после звонка мужчины. Он рассказал, что разбирал старые вещи на чердаке дома и нашел ржавый предмет, похожий на гранату.
Специалисты ОМОН «Бастион» установили, что это ручная оборонительная граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны.
Её вывезли на полигон для уничтожения.