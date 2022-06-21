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    Гранату нашли на чердаке дома в Сергиево, она оказалась боевой

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    1 комментарий

    Взрывотехники ОМОНа приехали в гости к владельцу частного дома в Красносельском районе. Он нашел на чердаке опасное.

    Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 21 июня, в Лесной переулок в Сергиево специалистов вызвали накануне вечером после звонка мужчины. Он рассказал, что разбирал старые вещи на чердаке дома и нашел ржавый предмет, похожий на гранату.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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    Специалисты ОМОН «Бастион» установили, что это ручная оборонительная граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны.

    Её вывезли на полигон для уничтожения.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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    Комментарии (1)

    RMN
    Теперь по полициям затаскают.
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