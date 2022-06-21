Петербуржцу пришлось отдать сыновьям кругленькую сумму алиментов, чтобы «не запятнать репутацию» в суде

Петербуржец оставил четверых сыновей бывшим женам и не платил алименты. Когда набежало больше 400 тысяч рублей, ему пригрозили административным протоколом, и такого удара его честь не вынесла.

Ежемесячная сумма алиментов на всех детей составляла 36 тысяч, сообщает 21 июня Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. Следовательно, мужчина не платил их около года. Он не выходил на связь и задолжал одной женщине больше 400 тысяч рублей, а другой — около 20 тысяч.

Приставы сообщили мужчине, что ему грозит протокол о неуплате средств на содержание детей, и это возымело поразительный эффект. Скоро он явился с квитанцией об оплате и заявил, что работает в престижной компании по продаже металлов, так что «запятнать свою репутацию» никак не мог.