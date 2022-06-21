Двоих мужчин за сутки доставили в петербургские больницы с дырками в шее. В СК увезли отвертку

34-летнего петербуржца увезли в больницу в Выборгском районе после того, как на него с отверткой напал проходивший мимо мужчина.

Полицию на драку на улице Симонова, 12, вызвали накануне около трех ночи, стало известно «Фонтанке» 21 июня. Прибывший на место наряд нашел на месте окровавленного мужчину, который держался руками за горло. Пострадавшего в удовлетворительном состоянии увезли в городскую больницу № 15. Он успел прохрипеть сотрудникам полиции, что сидел у дома с отцом и знакомым и выпивал, когда к ним подошли двое. Один из них в ходе конфликта ударил его отверткой. Её изъяла прибывшая на место следственно-оперативная группа

