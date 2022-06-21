Двоих мужчин за сутки доставили в петербургские больницы с дырками в шее. В СК увезли отвертку

34-летнего петербуржца увезли в больницу в Выборгском районе после того, как на него с отверткой напал проходивший мимо мужчина.
Полицию на драку на улице Симонова, 12, вызвали накануне около трех ночи, стало известно «Фонтанке» 21 июня. Прибывший на место наряд нашел на месте окровавленного мужчину, который держался руками за горло. Пострадавшего в удовлетворительном состоянии увезли в городскую больницу № 15. Он успел прохрипеть сотрудникам полиции, что сидел у дома с отцом и знакомым и выпивал, когда к ним подошли двое. Один из них в ходе конфликта ударил его отверткой. Её изъяла прибывшая на место следственно-оперативная группа
Ближе к вечеру сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 36-летнего кладовщика пункта выдачи одного из интернет-магазинов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А около девяти вечера наряд полиции вызвали к фонтану на проспекте Ленина в Кронштадте. Там нашли мужчину с ранением в шею. 40-летнего местного жителя в состоянии средней тяжести увезли в больницу. А его предполагаемого обидчика задержали рядом с местом происшествия по «горячим следам». 30-летнего неработающего увезли в отдел полиции. Причина конфликта устанавливается. Прояснить её задержанный не смог, так как был нетрезв.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.