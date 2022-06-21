Две компании схлестнулись во дворах на проспекте Ветеранов. В ход пошли пистолет и камень

Двое в черном и масках не поделили двор прямо рядом с опорным пунктом полиции в Кировском районе с компанией молодежи. О причинах конфликта те, кого застал наряд, молчат.



О выстреле, который прозвучал около половины седьмого вечера во дворе дома 25 по проспекту Ветеранов, в полицию сообщила 18-летняя местная жительница. Она постучала в опорный пункт по соседству, стало известно «Фонтанке» 21 июня. Девушка рассказала, что сидела с друзьями на скамейке у дома, когда к ним подошли двое. Слово за слово, и произошел конфликт, в ходе которого якобы один из подошедших выстрелил в её 17-летнего друга.

