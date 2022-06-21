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    Две компании схлестнулись во дворах на проспекте Ветеранов. В ход пошли пистолет и камень

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    2 комментария

    Двое в черном и масках не поделили двор прямо рядом с опорным пунктом полиции в Кировском районе с компанией молодежи. О причинах конфликта те, кого застал наряд, молчат.

    О выстреле, который прозвучал около половины седьмого вечера во дворе дома 25 по проспекту Ветеранов, в полицию сообщила 18-летняя местная жительница. Она постучала в опорный пункт по соседству, стало известно «Фонтанке» 21 июня. Девушка рассказала, что сидела с друзьями на скамейке у дома, когда к ним подошли двое. Слово за слово, и произошел конфликт, в ходе которого якобы один из подошедших выстрелил в её 17-летнего друга.

    На поиск парочки были ориентированы наружные наряды, но никого подходящего под описание не нашли.

    Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия камень, который, по предварительной информации, также поучаствовал в «разрешении» ссоры.

    Через два часа в полицию пришла телефонограмма из травмпункта, куда обратился единственный пострадавший — 17-летний юноша. Медики диагностировали у него рану губы и после оказания помощи отпустили.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (2)

    AGP
    "Люди в чёрном-3"
    Ничего не понятно, но (не) очень интересно.
    RMN
    Сидели конечно ногами на скамейку, с пивалдой.
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