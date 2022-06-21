Коляску с младенцем сбила нетрезвая женщина на «Рено» во дворах на Гражданке

«Рено Сандеро», петлявший по дворам Калининского района, наехал на бабушку, которая везла в коляске ребенка. Младенца госпитализировали.
ДТП произошло в районе 27-го дома накануне около 10 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 июня. После того как машина сбила пешеходов, она врезалась в поребрик и остановилась. Очевидцы сразу же вызвали скорую и ГИБДД.
Медики увезли в детскую городскую больницу № 2 шестимесячного мальчика в состоянии средней тяжести.
А водителя «Рено» — 34-летнюю местную жительницу — увезли в отдел полиции. Она, по предварительной информации, петляла на машине у своего дома и была, судя по данным мобильного алкотестера, нетрезва.
Женщину за последние полтора года семь раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.