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    Коляску с младенцем сбила нетрезвая женщина на «Рено» во дворах на Гражданке

    2083
    2 комментария

    «Рено Сандеро», петлявший по дворам Калининского района, наехал на бабушку, которая везла в коляске ребенка. Младенца госпитализировали.

    ДТП произошло в районе 27-го дома накануне около 10 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 июня. После того как машина сбила пешеходов, она врезалась в поребрик и остановилась. Очевидцы сразу же вызвали скорую и ГИБДД.

    Медики увезли в детскую городскую больницу № 2 шестимесячного мальчика в состоянии средней тяжести.

    А водителя «Рено» — 34-летнюю местную жительницу — увезли в отдел полиции. Она, по предварительной информации, петляла на машине у своего дома и была, судя по данным мобильного алкотестера, нетрезва.

    Женщину за последние полтора года семь раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

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    Комментарии (2)

    Alexander 17
    Порвать на берёзе эту пьянь..и всех кто садиться за руль пьяными...
    Satyr
    Я считаю, что вождение в пьяном виде, должно квалифицироваться как подготовка к убийству! Все, ты сел и поехал убивать...
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