В Петербурге — небольшие дожди местами. Но только в первой половине дня

В Санкт-Петербурге во вторник, 21 июня, на погоду влияет северная периферия циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погодами. Местами пройдут кратковременные дожди, но преимущественно в первой половине дня.
Об этом 21 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха — 17–19 градусов тепла. Ветер будет достигать 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 754 миллиметра ртутного столба — ниже нормы.
На следующий день синоптик прогнозирует уже более теплую и приятную погоду. «В среду без осадков и днём около +21 градуса», — добавил Леус.