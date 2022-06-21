Песков: Кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, Россия больше никогда не доверится Западу

Россия больше никогда не станет доверять Западу, а кризис из-за ситуации на Украине будет длительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью NBC, опубликованном вечером 20 июня.



«Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков (цитата по ТАСС).