Песков: Кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, Россия больше никогда не доверится Западу

Россия больше никогда не станет доверять Западу, а кризис из-за ситуации на Украине будет длительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью NBC, опубликованном вечером 20 июня.
«Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Интервью продолжалось около часа, но пока опубликованы только несколько фрагментов из него. В них речь идет о задержанных на Украине бывших американских военных, арестованной в РФ американке Бриттни Грайнер за попытку провезти наркотики, а также процитированы несколько слов пресс-секретаря президента России о перспективах кризиса на Украине.
«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования. <…> Эти ребята на поле боя стреляли по нашим военным», — сказал Песков, отвечая на вопрос о гарантиях того, что пленных американцев не будет ждать смертная казнь.