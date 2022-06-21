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    Песков: Кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, Россия больше никогда не доверится Западу

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    20 комментариев

    Россия больше никогда не станет доверять Западу, а кризис из-за ситуации на Украине будет длительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью NBC, опубликованном вечером 20 июня.

    «Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    Интервью продолжалось около часа, но пока опубликованы только несколько фрагментов из него. В них речь идет о задержанных на Украине бывших американских военных, арестованной в РФ американке Бриттни Грайнер за попытку провезти наркотики, а также процитированы несколько слов пресс-секретаря президента России о перспективах кризиса на Украине.

    «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования. <…> Эти ребята на поле боя стреляли по нашим военным», — сказал Песков, отвечая на вопрос о гарантиях того, что пленных американцев не будет ждать смертная казнь.

    Под Харьковом в плен попали два бывших американских военных — 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх. В Госдепе заявили, что готовы к контактам с Россией по поводу судьбы задержанных.

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    Комментарии (20)

    274580688
    опять себя с Россией отождествляет. все проблемы только в одном сумасшедшем. но, тут уже не скажешь: нет сумасшедшего - нет проблем. сумасшедший уйдет, а проблемы останутся.
    Эд Хэммет
    Агенты кремля Макрон и Драги не смогли уговорить Зеленского на какие-либо компромиссы. После посещения Ирпеня заговорили совсем по другому. Ужас, ужас, ужас! Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
    274580688
    "эти ребята стреляли на поле боя по нашим ребятам"© - стесняюсь спросить, а где именно происходило это действо? и что там делали "наши" ребята?
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