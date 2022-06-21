Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов

Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов. Об этом стало известно 21 июня из публикации на сайте торгового дома Heritage Auctions, проводившего торги.

Перед началом аукциона у Муратова попросили подтвердить готовность продажи медали, журналист дал утвердительный ответ. Как сообщает торговый дом, вырученные средства будут направлены в международный Детский фонд ООН на помощь детям на Украине и в соседних странах. Часть денег пойдет на поддержку украинских беженцев.