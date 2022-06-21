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    Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов

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    3 комментария

    Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов. Об этом стало известно 21 июня из публикации на сайте торгового дома Heritage Auctions, проводившего торги.

    Перед началом аукциона у Муратова попросили подтвердить готовность продажи медали, журналист дал утвердительный ответ. Как сообщает торговый дом, вырученные средства будут направлены в международный Детский фонд ООН на помощь детям на Украине и в соседних странах. Часть денег пойдет на поддержку украинских беженцев.

    Торги прошли в Нью-Йорке 20 июня во Всемирный день беженца.

    Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году. Главред «Новой газеты» сообщал, что перечислил большую ее часть в благотворительные фонды, еще часть средств осталась в качестве «заначки» для издания.

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    Комментарии (3)

    274866414
    Уважаю и рада что он с нами, никуда не уехал, как бы не старались псевдопатриоты его выгнать.
    MGF
    Достойный поступок достойного Человека! ❤
    Инкогнито2021
    достойный поступок
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