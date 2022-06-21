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    Что-то пошло не так. Приемная кампания в вузы России началась с масштабной кибератаки

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    2 комментария

    Старт приемной кампании в различных вузах России совпал с масштабной DDoS-атакой на сайты высших учебных заведений страны. На этом обратили внимание «Ведомости».

    Доступ был ограничен к сайтам вузов в Нижегородской и Астраханской, Оренбургской и Кемеровской областях, Красноярском крае, Коми, Чечне, Бурятии и многих других. Вузы массово сообщали о проблемах на официальных страницах.

    Не обошлось без проблем и у столичных вузов. Так, проблемы с приемом заявлений возникли у РУДН, а также Московского политеха. В последнем изданию подтвердили, что зафиксированы «масштабные и нетривиальные атаки на информационные системы вуза». При этом удалось сохранить личные кабинеты абитуриентов и страницы с информацией для поступающих в вуз.

    Любопытно, что атаки – не новшество 2022 года. Аналогичные ситуации возникали и год назад. Тогда количество атак, по данным аналитиков, опрошенных «Ведомостями», выросло на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Эксперты предполагают, что «авторами» атак могут быть абитуриенты с более низкими баллами, либо конкурирующие вузы.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Неудивительно для страны, ведущей спецоперацию......
    KSS
    Фонтанка, найди учителя русского языка. кАмпания, а не кОмпания. А для Фонтанки компания - на уроке русского языка.
    Позорище.
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