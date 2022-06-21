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    Минфин предложил использовать золото и алмазы из Госфонда на нужды мобилизации

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    2 комментария

    Минфин России предложил распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов и камней, находящихся в Госфонде. Также предлагается использовать часть запасов на мобилизационные нужды. Об этом 21 июня сообщает РБК, сам законопроект Минфин анонсировал год назад.

    В пояснительной записке говорится, что, если поправки будут приняты, в Госфонде можно будет сформировать запасы в качестве мобилизационного ресурса. Госфонд формируется за счет драгметаллов, драгоценных камней, природного жемчуга и уникального янтаря. Сейчас в него поступают изъятые или переданные государству ценности, бесхоз, содержимое кладов и так далее.

    В законопроекте говорится, что определять задачи по защите и формированию запасов, а также принимать решение по их использованию будет президент.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Что, Цирконы и Искандеры закончились?
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