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    В Петербурге спрос на малоэтажное жилье вырос на 22% — в приоритете юг

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    В первом квартале 2022 года спрос на малоэтажные новостройки в черте города вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», доля продаж квартир в жилых комплексах высотой не более четырех этажей составила 12% в общем объеме.

    По данным аналитиков, наибольший спрос традиционно приходится на городские локации в южном направлении, где самый большой выбор жилья в малоэтажных кварталах: Пулковское-Волхонское, Новосергиево, Колпино, Пушкинский район.

    — Тихие и зеленые южные районы Санкт-Петербурга, соседствующие с крупными парками, лесными массивами и водоемами, всегда были популярны у покупателей, — комментирует руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — При этом малоэтажное жилье воспринимается ими как более приватное и экологически благополучное по сравнению с проектами высотной застройки.

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