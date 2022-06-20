В Петербурге спрос на малоэтажное жилье вырос на 22% — в приоритете юг

В первом квартале 2022 года спрос на малоэтажные новостройки в черте города вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», доля продаж квартир в жилых комплексах высотой не более четырех этажей составила 12% в общем объеме.
По данным аналитиков, наибольший спрос традиционно приходится на городские локации в южном направлении, где самый большой выбор жилья в малоэтажных кварталах: Пулковское-Волхонское, Новосергиево, Колпино, Пушкинский район.
— Тихие и зеленые южные районы Санкт-Петербурга, соседствующие с крупными парками, лесными массивами и водоемами, всегда были популярны у покупателей, — комментирует руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — При этом малоэтажное жилье воспринимается ими как более приватное и экологически благополучное по сравнению с проектами высотной застройки.