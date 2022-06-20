Легендарная атомная подлодка K-3 «Ленинский комсомол» готова к путешествию в Выборг, чтобы потом ее провели по улицам Кронштадта

Первая советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» обрела лоск и готова к дальнейшему путешествию с конечной точкой в музее «Остров фортов». Для этого ее придется транспортировать в Выборг и обратно.
20 июня началось заполнение водой дока имени Митрофанова на Кронштадтском морском заводе, где сейчас находится К-3. За сутки этот процесс завершится. Ближе ко второй половине дня 21 июня будет проведено опытное кренование: это испытания, цель которых убедиться в том, что при волне нет смещения центра тяжести, лодка сохраняет устойчивость. Если они пройдут успешно, то к 22–23 июня ее поставят на понтоны и начнут выводить из дока.
Как рассказали «Фонтанке» в музее «Остров фортов», дальше специалисты будут ждать освобождения баржи «Атлант» — единственной в России, способной К-3 до уровня причала в порту морского терминала «Моби Дик» для выгрузки в Кронштадте.
После выгрузки на сушу подлодку с помощью самоходных осей повезут в музей. Буквально — по улицам Кронштадта, почти 5 км. «Даже с учетом того, что лодка будет разделена для большей маневренности при перевозке на две части по отсеку-донору (заменяет подлинный реакторный отсек, который был выпилен и утилизирован в предыдущие годы по соображениям радиационной безопасности и будет воссоздан в первозданном виде в процессе реставрации лодки), пути следования предстоит демонтировать и затем восстановить более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, две эстакады теплосети, более 800 метров бордюров», — добавили в музее.
Ожидается, что в качестве экспоната «Острова фортов» К-3 предстанет летом 2023 года.
Пока подлодка стояла в доке, над ней провели дефектовку, выявив части, которые из-за коррозии невозможно восстановить. Кроме того, специалисты провели общие работы с корпусом, включая покраску.