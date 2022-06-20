Легендарная атомная подлодка K-3 «Ленинский комсомол» готова к путешествию в Выборг, чтобы потом ее провели по улицам Кронштадта

Первая советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» обрела лоск и готова к дальнейшему путешествию с конечной точкой в музее «Остров фортов». Для этого ее придется транспортировать в Выборг и обратно.

20 июня началось заполнение водой дока имени Митрофанова на Кронштадтском морском заводе, где сейчас находится К-3. За сутки этот процесс завершится. Ближе ко второй половине дня 21 июня будет проведено опытное кренование: это испытания, цель которых убедиться в том, что при волне нет смещения центра тяжести, лодка сохраняет устойчивость. Если они пройдут успешно, то к 22–23 июня ее поставят на понтоны и начнут выводить из дока.