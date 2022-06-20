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    Легендарная атомная подлодка K-3 «Ленинский комсомол» готова к путешествию в Выборг, чтобы потом ее провели по улицам Кронштадта

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    4 комментария

    Первая советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» обрела лоск и готова к дальнейшему путешествию с конечной точкой в музее «Остров фортов». Для этого ее придется транспортировать в Выборг и обратно.

    20 июня началось заполнение водой дока имени Митрофанова на Кронштадтском морском заводе, где сейчас находится К-3. За сутки этот процесс завершится. Ближе ко второй половине дня 21 июня будет проведено опытное кренование: это испытания, цель которых убедиться в том, что при волне нет смещения центра тяжести, лодка сохраняет устойчивость. Если они пройдут успешно, то к 22–23 июня ее поставят на понтоны и начнут выводить из дока.

    Как рассказали «Фонтанке» в музее «Остров фортов», дальше специалисты будут ждать освобождения баржи «Атлант» — единственной в России, способной К-3 до уровня причала в порту морского терминала «Моби Дик» для выгрузки в Кронштадте.

    После выгрузки на сушу подлодку с помощью самоходных осей повезут в музей. Буквально — по улицам Кронштадта, почти 5 км. «Даже с учетом того, что лодка будет разделена для большей маневренности при перевозке на две части по отсеку-донору (заменяет подлинный реакторный отсек, который был выпилен и утилизирован в предыдущие годы по соображениям радиационной безопасности и будет воссоздан в первозданном виде в процессе реставрации лодки), пути следования предстоит демонтировать и затем восстановить более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, две эстакады теплосети, более 800 метров бордюров», — добавили в музее.

    Ожидается, что в качестве экспоната «Острова фортов» К-3 предстанет летом 2023 года.

    Пока подлодка стояла в доке, над ней провели дефектовку, выявив части, которые из-за коррозии невозможно восстановить. Кроме того, специалисты провели общие работы с корпусом, включая покраску.

    Подлодка K-3 «Ленинский комсомол» — это первая советская подлодка, её доставили из Мурманской области с судоремонтного завода «Нерпа». В Кронштадте она станет экспонатом будущего Музея военно-морской славы на «Острове фортов». Там она получит начало «второй жизни».

    К-3 прошла боевую службу в Атлантическом океане, впервые в истории советского морского флота совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. В 1967 году на подлодке случилась трагедия: когда она находилась на боевом дежурстве в Норвежском море, произошел пожар и взорвались торпеды, тогда погибли 39 человек.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (4)

    Danik
    Деферектовка чтобы стоять на суше? Круто!
    Год возить из Кронштадта в Выборг и обратно? Вроде рядом!
    Сколько денег выходит?
    Дежурный по объединению
    Есть чем гордиться!
    Денеб
    К чужой славе, к чужой легенде примазываются....Той страны, которой больше нет на карте.....
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