Сим-карты стали платными. «Ъ» узнал, сколько придется отдать за пластик

При заключении контракта с клиентов сотовых компаний начали взимать плату за сим-карты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на операторов сотовой связи.
По данным операторов, себестоимость симок выросла в 2,5 раза за последние месяцы. Причиной тому послужил отказ от закупок у западных производителей. Сейчас симки приходится закупать в Китае.
Плату за сим-карту теперь берут с абонента при заключении контракта на услуги связи. Одними из первых плату ввели «МегаФон» и его дочерний оператор Yota. Стоимость симки составляет 50 рублей. Со ссылкой на источники «Коммерсантъ» сообщает, что аналогичную меру 24 июня планирует ввести МТС, 1 августа — Tele2.
Как сообщили в «МегаФоне», плата за сим-карту «позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента».
В «Вымпелкоме» изданию также сообщили о том, что мера вынужденная и направлена на частичную компенсацию затрат.
Отмечается, что в июне себестоимость сим-карты для оператора выросла на 250 процентов. К сентябрю рост может составить до 420 процентов.