Сим-карты стали платными. «Ъ» узнал, сколько придется отдать за пластик

При заключении контракта с клиентов сотовых компаний начали взимать плату за сим-карты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на операторов сотовой связи.



По данным операторов, себестоимость симок выросла в 2,5 раза за последние месяцы. Причиной тому послужил отказ от закупок у западных производителей. Сейчас симки приходится закупать в Китае.