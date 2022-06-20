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    Сим-карты стали платными. «Ъ» узнал, сколько придется отдать за пластик

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    11 комментариев

    При заключении контракта с клиентов сотовых компаний начали взимать плату за сим-карты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на операторов сотовой связи.

    По данным операторов, себестоимость симок выросла в 2,5 раза за последние месяцы. Причиной тому послужил отказ от закупок у западных производителей. Сейчас симки приходится закупать в Китае.

    Плату за сим-карту теперь берут с абонента при заключении контракта на услуги связи. Одними из первых плату ввели «МегаФон» и его дочерний оператор Yota. Стоимость симки составляет 50 рублей. Со ссылкой на источники «Коммерсантъ» сообщает, что аналогичную меру 24 июня планирует ввести МТС, 1 августа — Tele2.

    Как сообщили в «МегаФоне», плата за сим-карту «позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента».

    В «Вымпелкоме» изданию также сообщили о том, что мера вынужденная и направлена на частичную компенсацию затрат.

    Отмечается, что в июне себестоимость сим-карты для оператора выросла на 250 процентов. К сентябрю рост может составить до 420 процентов.

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    Комментарии (11)

    Лёха Петров
    Это их еще не импортозаместили. Тогда они вообще тыщи 2 стоить будут.
    vic_5e4cd1938d1a8
    "Причиной тому послужил отказ от закупок у западных производителей. Сейчас симки приходится закупать в Китае."
    Сомнительное объяснение. В Китае товар оказался дороже, чем в Европе. Звучит, типа Китай дорогая страна, там всё дорого, особенно сим-карты.
    Gosha_spb
    Дно..!
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