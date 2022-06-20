Суд обязал КРТИ сделать тротуар жильцам элитного дома в Петербурге, комитет с этим не согласен

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело в отношении городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Иск подал прокурор после проверки обращений жильцов дома в Петроградском районе, которые пожаловались на отсутствие тротуара.

Как сообщили 20 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга, жильцы дома на Петровском проспекте, 5, обратились в прокуратуру из-за отсутствия тротуара. Вместо него вдоль проспекта размещена «несанкционированная полоса для парковки». Соседи рассказали, что жителям приходится либо ходить по газону, либо по проезжей части, а это небезопасно, тем более, что в здании находится детский сад.