Суд обязал КРТИ сделать тротуар жильцам элитного дома в Петербурге, комитет с этим не согласен

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело в отношении городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Иск подал прокурор после проверки обращений жильцов дома в Петроградском районе, которые пожаловались на отсутствие тротуара.
Как сообщили 20 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга, жильцы дома на Петровском проспекте, 5, обратились в прокуратуру из-за отсутствия тротуара. Вместо него вдоль проспекта размещена «несанкционированная полоса для парковки». Соседи рассказали, что жителям приходится либо ходить по газону, либо по проезжей части, а это небезопасно, тем более, что в здании находится детский сад.
Проверка надзорного органа показала, что инфраструктура жилого комплекса действительно не соответствует нормам закона. В связи с этим прокурор попросил КРТИ включить оборудование тротуара в адресную программу, разработать проектную документацию, согласовать ее и оборудовать пешеходную зону. Суд обязал комитет сделать это в течение двух лет со дня вступления решения в силу.
В КРТИ «Фонтанке» сообщили, что намерены обжаловать решение.
ЖК бизнес-класса «Остров» на Петровском, 5, построил «Строительный трест». Дома были введены в эксплуатацию в конце 2017 года. На вопрос «Фонтанки» о том, были ли у застройщика обязательства по строительству дорог, в компании не ответили.