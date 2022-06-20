В Чечне закончили расследовать дело жены судьи, которую вывезли в Грозный из Нижнего Новгорода

Дело Заремы Мусаевой, которую вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода, передано в районный республиканский суд. Ее будет судить тот же человек, что отправил больную женщину в изолятор.

О завершении предварительного следствия в телеграм-канале со ссылкой на адвоката сообщает один из сыновей Мусаевой 20 июня. «Адвокат мамы Наталья Добронравова подтвердила, что уголовное дело в отношении мамы, возбужденное после её насильственного похищения в Грозный из Нижнего Новгорода, прошло прокурорскую проверку и передано в Ленинский районный суд г. Грозного. Дело находится в производстве у судьи Ахмеда Башуева», — написал Бакар Янгулбаев.