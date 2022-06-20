В Чечне закончили расследовать дело жены судьи, которую вывезли в Грозный из Нижнего Новгорода

Дело Заремы Мусаевой, которую вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода, передано в районный республиканский суд. Ее будет судить тот же человек, что отправил больную женщину в изолятор.
О завершении предварительного следствия в телеграм-канале со ссылкой на адвоката сообщает один из сыновей Мусаевой 20 июня. «Адвокат мамы Наталья Добронравова подтвердила, что уголовное дело в отношении мамы, возбужденное после её насильственного похищения в Грозный из Нижнего Новгорода, прошло прокурорскую проверку и передано в Ленинский районный суд г. Грозного. Дело находится в производстве у судьи Ахмеда Башуева», — написал Бакар Янгулбаев.
Судья Башуев после доставления Мусаевой из Нижнего Новгорода в Грозный пять месяцев назад отправил ее в изолятор на 15 суток за неповиновение полиции. Пока она находилась за решеткой, в ее отношении возбудили дело по сути по тому же составу. В республиканскую столицу женщину увезли как свидетеля по делу о мошенничестве.
Мусаева — жена экс-судьи Сайди Янгулбаева. У семьи давний конфликт с Рамзаном Кадыровым из-за того, что сыновья судьи позволили себе критику в его адрес. Детям и супругу Мусаевой пришлось уехать из России.