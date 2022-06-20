Как только, так сразу. От Тихвина до Курска подвисли по 10 тысяч на беженцев с Украины

Переселенцы в Ленобласти второй месяц ждут денег, которые пообещал президент. 47news узнал, кто отвечает за платежи, и точное количество тех, кому положены выплаты.



Фото: Елена Афонина/ТАСС Поделиться Поделиться





Всемирный день беженцев, 20 июня, часть вынужденных переселенцев с Украины в Ленобласти встретили без положенных им выплат в 10 тысяч рублей.

По данным 47news, с февраля в управление по вопросам миграции полицейского главка от областного комитета правопорядка и законности для уточнения переданы данные 2607 беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. Подтверждены личности 2555, проверка по остальным 52 завершится в течение ближайших суток.

По информации нашего издания, среди тех, кто пока не дождался денег, — Наталья, приехавшая в Ленобласть из Мариуполя с мужем и ребенком 10 апреля.

— Мы с мужем были в первых рядах. Заявление заполняла прямо в комнате в пункте временного размещения: я с маленьким ребенком на четвертом этаже, а сотрудники работали на первом. Анкета простая: фамилия, имя, отчество, откуда приехали. Пакет документов маленький, пара бумаг, и все, — рассказала она. — Сразу выдали «золотые» карты Сбербанка. На украинских счетах остались деньги, но вывести их не можем: все карты остались дома, когда уезжали, не успела их схватить.

Российские рубли, по словам собеседницы, пригодились бы в первую очередь ребенку. В пункте временного размещения кормят три раза в неделю, но малышу нужны фрукты и молочные продукты. Оставшееся рассчитывали сохранить, чтобы устроиться в России. Глава семьи на Украине работал слесарем-ремонтником, ему приглянулась вакансия на заводе в Колпино. Но устроиться не получилось: появились проблемы с регистрацией и жильем. Разъезжаться семья не готова. — Мы же не знаем, какая у нас дорога дальше, так что нужна копеечка. Мужу 10 тысяч пришли пару недель назад, а мне, к сожалению, нет. Уже ходили в банк интересоваться. Там попросили подождать: «Как только деньги поступят, сразу переведем». Общаются вежливо, так что к банкам претензий никаких. От государства ждали большего, честно говоря, — объяснила Наталья.

34-летний Артем из Мариуполя переместился в Ленобласть с немолодыми родителями, у 59-летнего отца проблемы со зрением. Старшие уже вряд ли найдут работу, а сын на родине трудился разнорабочим. Десять тысяч рублей не получил ни один член семьи.

— Когда именно писали, не вспомню, но было это в апреле. В пункте временного размещения каждый день какие-то очереди. Писали заявление, давали свои украинские паспорта. Там же ксерокопии делали, выдавали карточку Сбербанка — все пакетом, — рассказал он, добавив об ощущениях: — 99 процентам тех, кто в пункте временного размещения, деньги не пришли. Очень выборочно поступают. Слышал, что в семьях, где по три-пять человек, одному приходят, а остальным нет.

— При оформлении как-то объясняли, сколько времени может занять перевод? — Тогда никто ничего не спрашивал. Мы думали, что до конца месяца или к началу следующего. Оказавшись в России, собеседник прочувствовал смысл поговорки о дефиците ста рублей и наличии сотни друзей. Деньгами выручают знакомые, оставшиеся на связи, и волонтеры. — У них нашелся телефон одного из районных комитетов соцзащиты Петербурга. Попытался узнать, как получить деньги, — послали. Тогда перезвонил их коллегам в Тихвин. Там люди более сдержанные, сразу уточнили данные, но так и сказали: «Новости неутешительные». В разговоре также промелькнуло, что выплатами якобы занимается Курская область, — говорит Артем. — Попытался найти работу, но со статусом временного убежища не очень много желающих устраивать: то не знают, как оформлять, то чего-то не хватает. Живу подработками: ворота покрасил — заработал какие-то деньги.

47news подробно рассказывал об отеле «Приорат» в Гатчине, где для беженцев также развернут пункт временного размещения. К 20 июня там живут шесть человек, но 10 тысяч от Российского государства получила только одна из постояльцев — 52-летняя Юлия из Северодонецка.

— Подавала заявление в комитете соцзащиты Гатчины в середине марта, пришли на карту через месяц. Для меня это деньги, у нас же другая валюта, а с собой вообще был практически пустой кошелек. Потратила на какие-то бытовые нужды, на переводы документов, — сообщила она.

Соседи Юлии тоже подали заявление на выплату, но в Петербурге. Им дали те же анкеты, куда нужно внести паспортные данные. Российские документы были у двух постояльцев (они из Луганска, получили ещё в 2014-м), у остальных — украинские. Смотрели и миграционную карту, которую выдают на границе. — Был вопрос про наш маршрут, его просили описать подробно. Мы ехали из Мариуполя до Бердянска, оттуда в Мелитополь, потом Джанкой. Делали остановку в Москве, затем в Петербурге, оттуда — до Гатчины. Сказали, что деньги придут через две-три недели, но прошло уже больше двух месяцев, денег так и нет, — рассказала 42-летняя Яна, которая выбиралась из Мариуполя с мужем. — Как объясняют, почему не приходят деньги? — С нами на связи помощник прокурора, который отправлял запросы на этот счет. Если уж ему не отвечают… Мы обратились в приемную к губернатору с этим вопросом. В конце месяца должны дать ответ. Читайте подробнее на 47news