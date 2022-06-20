Президент Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) весьма вероятно. Такое мнение 20 июня высказал президент США Джо Байден во время беседы с журналистами в американском городе Рехобот-Бич.
Глава государства добавил, что не планирует посещать Украину во время предстоящих поездок по странам Европы и Ближнего Востока.
На следующей неделе Джо Байден встретится с коллегами по G7 в Германии, он также примет участие в саммите НАТО в Испании. После этого у него будет ближневосточное турне с посещением Израиля, палестинских территорий Западного берега реки Иордан и Саудовской Аравии.