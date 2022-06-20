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    Президент Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз

    1044
    7 комментариев

    Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) весьма вероятно. Такое мнение 20 июня высказал президент США Джо Байден во время беседы с журналистами в американском городе Рехобот-Бич.

    Глава государства добавил, что не планирует посещать Украину во время предстоящих поездок по странам Европы и Ближнего Востока.

    На следующей неделе Джо Байден встретится с коллегами по G7 в Германии, он также примет участие в саммите НАТО в Испании. После этого у него будет ближневосточное турне с посещением Израиля, палестинских территорий Западного берега реки Иордан и Саудовской Аравии.

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    Комментарии (7)

    260567431
    На велике поедет?
    СлаваРоссии
    От мнения народа Украины ничего не зависит. Как бидон им скажет - так и будут как зомби выполнять.
    Денеб
    Братскому народу Украины - достойное будущее в составе Евросоюза!
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