Президент Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) весьма вероятно. Такое мнение 20 июня высказал президент США Джо Байден во время беседы с журналистами в американском городе Рехобот-Бич.

Глава государства добавил, что не планирует посещать Украину во время предстоящих поездок по странам Европы и Ближнего Востока.