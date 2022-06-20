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    В Пулковской обсерватории покажут уникальную коллекцию астрономических часов

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    Сейчас мы живем по атомному времени: за миллионы лет атомные часы и на секунду не соврут. Но до 1967 года жили по времени астрономическому. 25 июня в Пулковской обсерватории покажут уникальную коллекцию астрономических часов. 16+

    Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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    Древние египтяне приметили, что планета Сириус становится заметной за два дня до разлива Нила — так они определили количество дней в году. И египтяне первыми вычислили, что в сутках 24 часа. Правда, длительность дневных и ночных часов различалась. Ваши настенные или ручные часы со стрелками могут отставать, если в комнате прохладно, или спешить при жаре. А если часы с маятником, то и это обстоятельство приходится компенсировать ради достижения большей точности.

    Если при себе нет часов, приблизительное время можно определить и по одной звезде — по имени Солнце. Ночью тоже можно. Например, есть задачки о том, как разведчику ночью узнать время по Большой Медведице — правда, это настолько заковыристо, что лучше уж в разведку брать часы.

    Национальные службы времени в государствах должны были не только точно определять время, но и сохранять его точность, синхронизировать между собой и доводить это точное время до населения. Звезды казались чем-то постоянным, на них и ориентировались. Когда была создана Пулковская обсерватория, в числе ее задач было составление каталогов точного месторасположения звезд.

    Однако сейчас известно, что расположение небесных объектов непостоянно, Земля вращается неравномерно. Как человечество определяет точное время? Чему служат часы, хронометры и хронографы обсерватории? Об этом расскажут 25 июня. Подробности на сайте обсерватории. Начало в 12:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

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