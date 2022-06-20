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    За командировки на Донбасс госслужащим будут платить вдвойне. Главное о спецоперации за 20 июня

    Что произошло за последние сутки

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    4 комментария
    Двойная оплата будет действовать также при командировках на «иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры»
    Двойная оплата будет действовать также при командировках на «иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры»Фото: Максим Серков / NGS42.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 20 июня.

    YouTube заблокировал шоу «Давай поженимся»

    Видеохостинг YouTube заблокировал каналы телепрограмм «Давай поженимся», «Модный приговор» и «Кто хочет стать миллионером». Все эти шоу производит компания «Красный Квадрат» Аркадия Ротенберга, который находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Основной канал «Красного квадрата» также заблокирован.

    YouTube-канал шоу «Голос» по-прежнему доступен, хотя в России он также принадлежит «Красному квадрату».

    Поставки в Калининград отправят по воде

    Товары, которые Литва запретила России провозить транзитом в Калининградскую область, будут доставлять водным путем. Запрет связан с санкциями Евросоюза — с 18 июня Литва ограничила транзит санкционных товаров из регионов РФ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что под запрет попали строительные материалы, цемент, металлы и «целый ряд других грузов, важных и для строительства, и для производства».

    В МИД РФ считают действия Литвы открыто враждебными и требуют немедленно отменить ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным. Россия в ближайшие несколько дней проведет «глубокий анализ» ситуации, по итогам которого выработает ответные меры, уточнил он.

    Сухопутный транзит пассажиров и не попавших под санкции товаров продолжается.

    Суд признал законным запрет Facebook и Instagram

    Мосгорсуд признал законным и оставил в силе запрет в России Facebook и Instagram. Соцсети принадлежат компании Meta, которую в марте этого года Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией.

    Признать Meta экстремистской организацией Генпрокуратура потребовала после заявления пресс-секретаря корпорации Энди Стоуна о том, что компания снимает ограничения на призывы к насилию против российских военнослужащих в некоторых странах. Надзорное ведомство увидело в этом разжигание ненависти и вражды по отношению к россиянам и заявило, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности». Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что изменения в политике компании связаны со стремлением защитить права граждан на свободу слова «как выражение самозащиты».

    В Германии начали конфискацию недвижимости россиян

    Прокуратура Мюнхена распорядилась конфисковать недвижимость, принадлежащую депутату российской Госдумы и его супруге, из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Согласно этой информации, это первый случай в Германии.

    Издание сообщает, что имя депутата находится с 23 февраля в санкционных списках ЕС. Не называя имени депутата, газета сообщает, что он является членом КПРФ. Три его квартиры в Мюнхене до недавнего времени сдавались внаем, с момента введения Брюсселем санкций пара получила в общей сложности 10 тысяч евро от сдачи недвижимости в аренду. Это нарушает закон Германии о внешнеэкономической деятельности.

    Евросоюз продлил санкции против Крыма

    Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя — до 23 июня 2023 года. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.

    Командировки в ЛНР и ДНР оплатят в двойном размере

    Правительство утвердило правила, по которым сотрудникам госорганизаций, отправляющимся в ЛНР и ДНР, зарплата и командировочные выплачиваются в двойном размере. Такие же правила, согласно документу, будут действовать при командировках на «иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры».

    AZUR air будет экономить запчасти для самолетов

    Авиакомпания AZUR air приостановит эксплуатацию почти половины оставшихся у нее после введения антироссийских санкций самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на письмо гендиректора компании Евгения Королева к сотрудникам. По информации издания, в летнем расписании AZUR air планирует задействовать порядка 12 самолетов, хотя в ее парке сейчас 22 самолета.

    «Интерфакс» пишет, что AZUR air планирует увеличивать международную программу, при этом компания «была вынуждена» свернуть полетную программу в Сочи. Это было сделано, чтобы «сохранить ресурс воздушных судов».

    Двойная оплата будет действовать также при командировках на «иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры»
    Двойная оплата будет действовать также при командировках на «иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры»Фото: Максим Серков / NGS42.RU

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    Екатерина Бормотова

    Журналист национальной редакции

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    Комментарии (4)

    162927202
    Ни за какие деньги не поеду.
    275411798
    Надеюсь, как можно больше госслужащих сможет съездить в высокооплачиваемую и интересную командировку. Росгвардейцам просто обязательно. Это очень поддержит их семьи.
    Инкогнито2021
    Если бы платили вдвойне за проживание в депрессивных регионах, возможно таких регионов бы небыло
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