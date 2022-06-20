    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Россия пока не открывает границу с Финляндией

    Что построит "Газпром" в СПбГде учиться, если провалил ЕГЭГде в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Три машины устроили «обнимашки» на Пискаревском, и проспект встал на все 10 баллов

    2333
    обсудить

    Авария с участием грузовика вечером 20 июня заткнула одну из крупнейших магистралей Петербурга пробкой в несколько километров. Плотность затора там достигла максимума по шкале «Яндекса».

    ПоделитьсяПоделиться

    Два легковых автомобиля и тягач столкнулись на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Илья. Одна из легковых оказалась зажата между кабиной грузовика и отбойником дороги. Вторая прижалась к тягачу с другого бока.

    ПоделитьсяПоделиться

    В результате на Пискаревском собралась плотная пробка в сторону области. Длина затора — около 2,5 километра, а по данным «Яндекс.Пробок», проспект загружен на 10 баллов вместо обычных шести. Встал также съезд с внешнего кольца КАД в сторону Муринской дороги.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close