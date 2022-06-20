Три машины устроили «обнимашки» на Пискаревском, и проспект встал на все 10 баллов

Авария с участием грузовика вечером 20 июня заткнула одну из крупнейших магистралей Петербурга пробкой в несколько километров. Плотность затора там достигла максимума по шкале «Яндекса».
Два легковых автомобиля и тягач столкнулись на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Илья. Одна из легковых оказалась зажата между кабиной грузовика и отбойником дороги. Вторая прижалась к тягачу с другого бока.
В результате на Пискаревском собралась плотная пробка в сторону области. Длина затора — около 2,5 километра, а по данным «Яндекс.Пробок», проспект загружен на 10 баллов вместо обычных шести. Встал также съезд с внешнего кольца КАД в сторону Муринской дороги.