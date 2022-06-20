«Яндекс» договорился о выкупе облигаций у их держателей

О достижении договоренностей с держателями облигаций сообщает сама компания. Выкупу подлежат облигации «Яндекса», выпущенные в 2020 году со сроком погашения в марте 2025 года.

Компания «Яндекс» сообщила о подписанном соглашении по выкупу 93,2 % конвертируемых облигаций. Закрытие сделки намечено на 22 июня.

«Ожидается, что сделка по выкупу 93,2% облигаций будет закрыта 22 июня 2022 года, так как основные условия, необходимые для совершения сделки, уже выполнены», — заверили в компании.

Разглашаются и условия — за каждые 200 тысяч долларов номинальной стоимости облигаций их держатели получат 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V.