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    Экономика и санкции

    «Яндекс» договорился о выкупе облигаций у их держателей

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    Компания «Яндекс» сообщила о подписанном соглашении по выкупу 93,2 % конвертируемых облигаций. Закрытие сделки намечено на 22 июня.

    О достижении договоренностей с держателями облигаций сообщает сама компания. Выкупу подлежат облигации «Яндекса», выпущенные в 2020 году со сроком погашения в марте 2025 года.

    «Ожидается, что сделка по выкупу 93,2% облигаций будет закрыта 22 июня 2022 года, так как основные условия, необходимые для совершения сделки, уже выполнены», — заверили в компании.

    Разглашаются и условия — за каждые 200 тысяч долларов номинальной стоимости облигаций их держатели получат 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V.

    Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги ценными бумагами «Яндекса» с началом спецоперации на территории Украины. Компания предупреждала, что если держатели облигаций потребуют их досрочного выкупа, то заплатить всем у нее не хватит денег.

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